Сотрудник спецшколы № 124 в Екатеринбурге заявил о новых изнасилованиях детей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Заявление в СК написал сотрудник школы для малолетних преступников, ставший свидетелем разговора детей о принуждении 12-летнего мальчика к оральному сексу, сообщает источник E1.RU в правоохранительных органах. В следкоме пока не комментировали эти сведения.
В апреле 2023 года ученики закрытой спецшколы заявили о регулярных унижениях и изнасилованиях со стороны одноклассников по решениям так называемых товарищеских судов, которые организовывал один из пожилых воспитателей. По обвинению в сексуализированном насилии (пункт б части 4 статьи 132 УК) арестовали двух подростков 15 и 16 лет. Тогда же от работы отстранили директора учреждения.