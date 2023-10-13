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Сотрудник спецшколы № 124 в Екатеринбурге заявил о новых изнасилованиях детей

Сотрудник спецшколы № 124 в Екатеринбурге заявил о новых изнасилованиях детей

13 октября 2023, 15:26
В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет спецшколу № 124 на Елизавете, которая весной этого года оказалась в центре скандала после вскрытия фактов о сексуализированном насилии над учениками.

Заявление в СК написал сотрудник школы для малолетних преступников, ставший свидетелем разговора детей о принуждении 12-летнего мальчика к оральному сексу, сообщает источник E1.RU в правоохранительных органах. В следкоме пока не комментировали эти сведения.

В апреле 2023 года ученики закрытой спецшколы заявили о регулярных унижениях и изнасилованиях со стороны одноклассников по решениям так называемых товарищеских судов, которые организовывал один из пожилых воспитателей. По обвинению в сексуализированном насилии (пункт б части 4 статьи 132 УК) арестовали двух подростков 15 и 16 лет. Тогда же от работы отстранили директора учреждения.

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#Дети#Уголовное дело#Школа#Насилие#Школы#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге#Григорий Орлов
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