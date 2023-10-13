Сотрудник спецшколы № 124 в Екатеринбурге заявил о новых изнасилованиях детей

В апреле 2023 года ученики закрытой спецшколы заявили о регулярных унижениях и изнасилованиях со стороны одноклассников по решениям так называемых товарищеских судов, которые организовывал один из пожилых воспитателей. По обвинению в сексуализированном насилии (пункт б части 4 статьи 132 УК) арестовали двух подростков 15 и 16 лет. Тогда же от работы отстранили директора учреждения.