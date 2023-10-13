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Спикером думы Екатеринбурга стала 33-летняя ученая из УрФУ Анна Гурарий

Спикером думы Екатеринбурга стала 33-летняя ученая из УрФУ Анна Гурарий

13 октября 2023, 09:27
Фото: гордума Екатеринбурга
В Екатеринбурге депутаты думы избрали нового спикера городского парламента, которым стала 33-летняя директор департамента социологии УрФУ Анна Гурарий, выдвинутая фракцией «Единой России». Ее избрание затянулось почти на месяц.

В пользу кандидатуры Гурарий высказались все 30 присутствовавших на заседании депутатов, до этого ее назначение поддержали губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В своей речи новый председатель екатеринбургской думы пообещала «работать честно и открыто на достижение результата» и вместе с другими депутатами добиться решения основных проблем города.

Напомним, предыдущий спикер думы Игорь Володин в августе оказался в центре международного скандала, побывав на вечеринке в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной Республики в составе Азербайджана. После этого губернатору Евгению Куйвашеву пришлось извиняться перед азербайджанской стороной, а Володин растерял политический вес, сообщал источник «Коммерсанта».

В Екатеринбурге вновь могут отложить назначение Анны Гурарий спикером думы
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#Городская дума#Депутаты#Дума#Парламент#Политик#Екатеринбург#Григорий Орлов
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