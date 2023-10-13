Спикером думы Екатеринбурга стала 33-летняя ученая из УрФУ Анна Гурарий

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В пользу кандидатуры Гурарий высказались все 30 присутствовавших на заседании депутатов, до этого ее назначение поддержали губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В своей речи новый председатель екатеринбургской думы пообещала «работать честно и открыто на достижение результата» и вместе с другими депутатами добиться решения основных проблем города.
Напомним, предыдущий спикер думы Игорь Володин в августе оказался в центре международного скандала, побывав на вечеринке в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной Республики в составе Азербайджана. После этого губернатору Евгению Куйвашеву пришлось извиняться перед азербайджанской стороной, а Володин растерял политический вес, сообщал источник «Коммерсанта».