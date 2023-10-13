Стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле. Один из водителей был пьян

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:56
По предварительной информации, утром 13 октября водитель Range Rover 1991 года рождения ехал около дома №40 по Ленинградскому проспекту. Он допустил столкновение с автомобилем, стоящим впереди. «ВАЗ-2109» остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом.
В результате аварии водителя отечественного автомобиля 1971 года рождения зажало в салоне. Для его деблокировки на место аварии были вызваны сотрудники МЧС. На данный момент он находится в больнице №1 с тяжелыми травмами.
Оказалось, что водитель иномарки был пьян. При этом он отказался проходить медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области зарегистрированы 200 ДТП по вине пьяных водителей. В результате 51 человек погиб, еще 257 получили травмы. Число дорожных аварий увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, 13 октября в центре Екатеринбурга водитель попал в аварию на каршеринговом авто. Сам он скрылся. На данный момент его разыскивает полиция.