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Водителю иномарки грозит уголовное дело из-за ДТП в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле. Один из водителей был пьян

13 октября 2023, 07:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителю иномарки грозит уголовное дело из-за ДТП в Нижнем Тагиле

В ГИБДД по Свердловской области рассказали подробности ДТП на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате водителя ВАЗа зажало в автомобиле. Оказалось, что мужчина за рулем иномарки был пьян.

По предварительной информации, утром 13 октября водитель Range Rover 1991 года рождения ехал около дома №40 по Ленинградскому проспекту. Он допустил столкновение с автомобилем, стоящим впереди. «ВАЗ-2109» остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом.

В результате аварии водителя отечественного автомобиля 1971 года рождения зажало в салоне. Для его деблокировки на место аварии были вызваны сотрудники МЧС. На данный момент он находится в больнице №1 с тяжелыми травмами.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Оказалось, что водитель иномарки был пьян. При этом он отказался проходить медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области зарегистрированы 200 ДТП по вине пьяных водителей. В результате 51 человек погиб, еще 257 получили травмы. Число дорожных аварий увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, 13 октября в центре Екатеринбурга водитель попал в аварию на каршеринговом авто. Сам он скрылся. На данный момент его разыскивает полиция.

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