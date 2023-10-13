Суд не выпустил из СИЗО обвиняемых в коррупции свердловских экс-силовиков

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Также в апелляционной жалобе на меру пресечения отказали адвокату Владиславу Вострецову. Все трое пробудут в СИЗО до 10 января 2024 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Уголовное дело в отношении Бусылко и Чуликова началось в 2019 году — обоим инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же по обвинению в посредничестве по взяточничестве задержали адвоката Вострецова. Расследование вели сотрудники федерального главка СК совместно со свердловским управлением ФСБ.
В августе 2021 года Бусылко приговорили к восьми годам колонии, в свою очередь Чуликову назначили девятилетний срок, а Вострикову — семь с половиной лет. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отправил громкое коррупционное дело на пересмотр.