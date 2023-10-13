Суд не выпустил из СИЗО обвиняемых в коррупции свердловских экс-силовиков

В августе 2021 года Бусылко приговорили к восьми годам колонии, в свою очередь Чуликову назначили девятилетний срок, а Вострикову — семь с половиной лет. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отправил громкое коррупционное дело на пересмотр.