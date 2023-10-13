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Суд не выпустил из СИЗО обвиняемых в коррупции свердловских экс-силовиков

Суд не выпустил из СИЗО обвиняемых в коррупции свердловских экс-силовиков

13 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд продлил арест бывшему замруководителя свердловского управления СК Михаилу Бусылко и экс-заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову.

Также в апелляционной жалобе на меру пресечения отказали адвокату Владиславу Вострецову. Все трое пробудут в СИЗО до 10 января 2024 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уголовное дело в отношении Бусылко и Чуликова началось в 2019 году — обоим инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же по обвинению в посредничестве по взяточничестве задержали адвоката Вострецова. Расследование вели сотрудники федерального главка СК совместно со свердловским управлением ФСБ.

В августе 2021 года Бусылко приговорили к восьми годам колонии, в свою очередь Чуликову назначили девятилетний срок, а Вострикову — семь с половиной лет. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отправил громкое коррупционное дело на пересмотр.

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#Свердловская область#Суд#Коррупция#Взятка#Силовики#Екатеринбург#Мера пресечения#Григорий Орлов#Коррупционное преступление
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