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Суд отменил приговор за изнасилование девочки жителю Каменска-Уральского

Суд отменил приговор за изнасилование девочки жителю Каменска-Уральского

13 октября 2023, 04:58
Фото: 1MI
Свердловский областной суд отменил приговор жителю Каменска-Уральского, обвиненному в педофилии. У мужчины прозвище Помидор.

Об инциденте стало известно летом 2022 года. Тогда в сеть попало видео, на котором 13-летняя девочка бьет и унижает 11-летнюю. Это снимает на видео третий подросток.

Позднее стало известно, что в день избиения над пострадавшей девочкой надругался пенсионер. Он был задержан силовиками. В отношении него расследовалось уголовное дело по двум статьям.

30 января 2023 года суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развратных действиях. Он был приговорен к 12 годам и 25 дням в колонии строгого режима. Кроме того, на него были наложены ограничения и некоторые обязанности.

Однако решение было обжалованои осужденным, и прокуратурой. В результате суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, пишет Е1.

Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила пытался обжаловать свой приговор
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