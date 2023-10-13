Суд отменил приговор за изнасилование девочки жителю Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Об инциденте стало известно летом 2022 года. Тогда в сеть попало видео, на котором 13-летняя девочка бьет и унижает 11-летнюю. Это снимает на видео третий подросток.
Позднее стало известно, что в день избиения над пострадавшей девочкой надругался пенсионер. Он был задержан силовиками. В отношении него расследовалось уголовное дело по двум статьям.
30 января 2023 года суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развратных действиях. Он был приговорен к 12 годам и 25 дням в колонии строгого режима. Кроме того, на него были наложены ограничения и некоторые обязанности.
Однако решение было обжалованои осужденным, и прокуратурой. В результате суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, пишет Е1.