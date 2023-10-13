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Свердловские чиновники потратят 1,3 млн рублей на патриотические кружки и значки

Свердловские чиновники потратят 1,3 млн рублей на патриотические кружки и значки

13 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Региональный центр патриотического воспитания Свердловской области потратит 1,34 миллиона рублей на закупку кружек, контейнеров для еды и других бытовых изделий с патриотической символикой.

Среди прочего чиновники приобретут 750 шариковых ручек, 200 ланч-боксов, 200 нессесеров, 400 магнитных закладок, 200 обложек для паспортов. Также для центра будет закуплено 200 картхолдеров для карточек Z и V, 500 брелоков, 50 металлических значков и 250 сжимаемых подставок для отечественного телефона, следует их данных на сайте госзакупок.

Напомним, в 2023 году РЦПВ получит из бюджета Свердловской области более 180 миллионов рублей, из которых порядка 50 млн рублей выделено на проведение мероприятий в сфере культуры.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе, имея в виду трудности с приобретением тетрадей на армейскую тематику.

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