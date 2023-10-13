Свердловские чиновники потратят 1,3 млн рублей на патриотические кружки и значки

Среди прочего чиновники приобретут 750 шариковых ручек, 200 ланч-боксов, 200 нессесеров, 400 магнитных закладок, 200 обложек для паспортов. Также для центра будет закуплено 200 картхолдеров для карточек Z и V, 500 брелоков, 50 металлических значков и 250 сжимаемых подставок для отечественного телефона, следует их данных на сайте госзакупок.