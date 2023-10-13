Свердловские чиновники потратят 1,3 млн рублей на патриотические кружки и значки

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Среди прочего чиновники приобретут 750 шариковых ручек, 200 ланч-боксов, 200 нессесеров, 400 магнитных закладок, 200 обложек для паспортов. Также для центра будет закуплено 200 картхолдеров для карточек Z и V, 500 брелоков, 50 металлических значков и 250 сжимаемых подставок для отечественного телефона, следует их данных на сайте госзакупок.
Напомним, в 2023 году РЦПВ получит из бюджета Свердловской области более 180 миллионов рублей, из которых порядка 50 млн рублей выделено на проведение мероприятий в сфере культуры.
Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе, имея в виду трудности с приобретением тетрадей на армейскую тематику.