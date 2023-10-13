tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Температура выше нормы ожидается в Свердловской области

Температура выше нормы ожидается в Свердловской области

13 октября 2023, 04:20
Фото: 1MI
До конца октября на Урале, в том числе и Свердловской области, ожидается температура выше нормы. По данным главного синоптика Галины Шепоренко, температура будет выше нормы на 4-6 градусов.

В первой половине октября температура воздуха достигала +8…+10 градусов. Это выше нормы на 4-6 градусов. При этом во второй декаде октября температура также будет выше нормы на 2 градуса и будет достигать +4…+6 градусов.

По словам Шепоренко, в ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в ночное время столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

Напомним, спасателями объявлено штормовое предупреждение на 13 октября 2034 года. Прогнозируется, что в регионе будут сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед из-за выпавшего снега.

#Свердловская область#Потепление#Погода#Прогноз#Синоптики#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Вчера, 10:24
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Вчера, 08:02
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Вчера, 11:41
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
11 октября, 11:37
Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ
Вчера, 12:23
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
11 октября, 12:10