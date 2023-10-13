Температура выше нормы ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В первой половине октября температура воздуха достигала +8…+10 градусов. Это выше нормы на 4-6 градусов. При этом во второй декаде октября температура также будет выше нормы на 2 градуса и будет достигать +4…+6 градусов.
По словам Шепоренко, в ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в ночное время столбики термометров могут опуститься ниже нуля.
Напомним, спасателями объявлено штормовое предупреждение на 13 октября 2034 года. Прогнозируется, что в регионе будут сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед из-за выпавшего снега.