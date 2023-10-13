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Тетя пропавшей 14-летней Даны из Екатеринбурга рассказала о подсказке девочки

Тетя пропавшей 14-летней Даны из Екатеринбурга рассказала о подсказке девочки

13 октября 2023, 12:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полиция и волонтеры полторы неделю ищут 14-летнюю Дану Власову, чье местонахождение неизвестно с 4 октября. При этом родная тетя девочки уверена, что с ее племянницей все в порядке.

В разговоре с журналистами Валерия рассказала, что Дана росла в не слишком благополучной семье: мать выпивает, а отец живет с другой семьей. Школьница не раз сбегала и до этого случая.

В том, что девочка жива и здорова, женщина убедилась после того, как увидела ее комментарии во «ВКонтакте» под постом о ее поисках, сообщает издание «КП-Екатеринбург».

Хоть бы фотку красивую выбрали, — прокомментировала Дана с чужой страницы.

Под той же публикацией школьница ответила словами «ну почти» на предположение пользователя о том, что она «где-то шляется».

Ранее в этот день в екатеринбургской полиции сообщили об исчезновении 13-летнего подростка, пропавшего 12 октября в Академическом районе.

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#Волонтеры#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие#Поиск ребенка#Екатеринбург#Пропавшие дети#Григорий Орлов
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