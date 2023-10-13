Тетя пропавшей 14-летней Даны из Екатеринбурга рассказала о подсказке девочки

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В разговоре с журналистами Валерия рассказала, что Дана росла в не слишком благополучной семье: мать выпивает, а отец живет с другой семьей. Школьница не раз сбегала и до этого случая.
В том, что девочка жива и здорова, женщина убедилась после того, как увидела ее комментарии во «ВКонтакте» под постом о ее поисках, сообщает издание «КП-Екатеринбург».
Хоть бы фотку красивую выбрали, — прокомментировала Дана с чужой страницы.
Под той же публикацией школьница ответила словами «ну почти» на предположение пользователя о том, что она «где-то шляется».
Ранее в этот день в екатеринбургской полиции сообщили об исчезновении 13-летнего подростка, пропавшего 12 октября в Академическом районе.