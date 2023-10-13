В Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участка

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Известно, что приставы вручили должнику требование об исполнении решения суда. Однако он этого не сделал. Кроме того, он уклонялся от явки на прием, сообщает региональное ГУФССП.
В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях. Администрация Кировского района предложила ему самостоятельно освободить земельный участок. Но мужчина этого не сделал.
В результате администрация самостоятельно исполнила решение суда об освобождении земельного участка от несанкционированной постройки. Все расходы по этому действию были возложены на должника.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина под угрозой уголовного дела выплатил ребенку долг по алиментам на сумму более 250 тысяч рублей.