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В Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участка

В Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участка

13 октября 2023, 09:08
Фото: ГУФССП по Свердовской области
В Екатеринбурге снесли незаконное строение «Автосервисные услуги». Это проводилось под контролем судебных приставов.

Известно, что приставы вручили должнику требование об исполнении решения суда. Однако он этого не сделал. Кроме того, он уклонялся от явки на прием, сообщает региональное ГУФССП.

В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях. Администрация Кировского района предложила ему самостоятельно освободить земельный участок. Но мужчина этого не сделал.

В результате администрация самостоятельно исполнила решение суда об освобождении земельного участка от несанкционированной постройки. Все расходы по этому действию были возложены на должника.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина под угрозой уголовного дела выплатил ребенку долг по алиментам на сумму более 250 тысяч рублей.

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#Происшествия#Должник#Судебные приставы#Земельный участок#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Незаконное строение#Исполнение решения суда
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