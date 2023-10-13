В Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участка

В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях. Администрация Кировского района предложила ему самостоятельно освободить земельный участок. Но мужчина этого не сделал.



В результате администрация самостоятельно исполнила решение суда об освобождении земельного участка от несанкционированной постройки. Все расходы по этому действию были возложены на должника.