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В Екатеринбурге попрощались с командиром отделения взвода разведки

В Екатеринбурге попрощались с командиром отделения взвода разведки

13 октября 2023, 05:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоялась церемония прощания с командиром отделения взвода военной разведки 43-летним Евгением Карпенко. Мужчина погиб на спецоперации в августе 2023 года. Он прикрывал раненых товарищей.

У погибшего остались две сестры, пожилые родители и взрослая дочь, пишет Е1. По словам коллег, в нулевых Карпенко служил в спецназе, но затем ушел. В 2000 году он женился, а через четыре года у него родилась дочь. В последнее время Евгений трудился в строительной компании. Однако в сентябре 2022 года он отправился на СВО.

За месяц до гибели Евгений получил медаль «За отвагу». Посмертно награжден орденом Мужества.

На похоронах присутствовали и боевые товарищи Карпенко. Они рассказали, что он был храбрым. По их словам, погиб Евгений в бою. Он помогал эвакуировать раненых, которые попали в засаду.

Информацию об этом подтвердил и военный комиссар Владимир Матвеев.

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