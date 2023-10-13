В Екатеринбурге попрощались с командиром отделения взвода разведки

У погибшего остались две сестры, пожилые родители и взрослая дочь, пишет Е1. По словам коллег, в нулевых Карпенко служил в спецназе, но затем ушел. В 2000 году он женился, а через четыре года у него родилась дочь. В последнее время Евгений трудился в строительной компании. Однако в сентябре 2022 года он отправился на СВО.