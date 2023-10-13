В Екатеринбурге попрощались с командиром отделения взвода разведки

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
У погибшего остались две сестры, пожилые родители и взрослая дочь, пишет Е1. По словам коллег, в нулевых Карпенко служил в спецназе, но затем ушел. В 2000 году он женился, а через четыре года у него родилась дочь. В последнее время Евгений трудился в строительной компании. Однако в сентябре 2022 года он отправился на СВО.
За месяц до гибели Евгений получил медаль «За отвагу». Посмертно награжден орденом Мужества.
На похоронах присутствовали и боевые товарищи Карпенко. Они рассказали, что он был храбрым. По их словам, погиб Евгений в бою. Он помогал эвакуировать раненых, которые попали в засаду.
Информацию об этом подтвердил и военный комиссар Владимир Матвеев.