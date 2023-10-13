В Екатеринбурге с улиц пропали почтовые ящики

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Так, компания провела анализ по использованию ящиков и решила их демонтировать до конца сентября 2023 года. Однако будут убраны не все ящики. Те, которые располагаются внутри отделений почты и на их фасадах, останутся. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявлял, что военные Еланского гарнизона могут остаться без посылок на новый год, так как в местном почтовом отделении не работает отопление и не хватает сотрудников.