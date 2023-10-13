В Екатеринбурге с улиц пропали почтовые ящики

Так, компания провела анализ по использованию ящиков и решила их демонтировать до конца сентября 2023 года. Однако будут убраны не все ящики. Те, которые располагаются внутри отделений почты и на их фасадах, останутся. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.