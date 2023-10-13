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В Екатеринбурге с улиц пропали почтовые ящики

В Екатеринбурге с улиц пропали почтовые ящики

13 октября 2023, 03:21
Фото: 1MI
С улиц Екатеринбурга были убраны почтовые ящики. Такое решение было принято «Почтой России», чтобы сэкономить средства на сборе писем и обслуживании ящиков.

Так, компания провела анализ по использованию ящиков и решила их демонтировать до конца сентября 2023 года. Однако будут убраны не все ящики. Те, которые располагаются внутри отделений почты и на их фасадах, останутся. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявлял, что военные Еланского гарнизона могут остаться без посылок на новый год, так как в местном почтовом отделении не работает отопление и не хватает сотрудников.

В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
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#Общество#Почта России#Почта#Андрей Альшевских#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Ящик
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