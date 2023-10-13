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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге солдат получил тюремный срок за неявку в воинскую часть

В Екатеринбурге солдат получил тюремный срок за неявку в воинскую часть

13 октября 2023, 13:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге контрактника приговорили к тюрьме за то, что он вовремя не явился в воинскую часть Тюменского гарнизона.

Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесли 12 октября. Отмечается, что военный, не имея на то уважительных причин, месяц не возвращался на службу. Это произошло в период частичной мобилизации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После того, как в суде был вынесен приговор, с личным составом тюменской части состоялась беседа.

Ранее сообщалось, что в осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан. Перед отправкой им выдадут одежду разных цветов в зависимости от рода войск.

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#Происшествия#Суд#Солдат#Воинская часть#Тюремный срок#Екатеринбург#Контрактник#Дарья Сорокина#Обжалование#Колония общего режима
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