В Екатеринбурге солдат получил тюремный срок за неявку в воинскую часть

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Приговор вынесли 12 октября. Отмечается, что военный, не имея на то уважительных причин, месяц не возвращался на службу. Это произошло в период частичной мобилизации.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После того, как в суде был вынесен приговор, с личным составом тюменской части состоялась беседа.
Ранее сообщалось, что в осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан. Перед отправкой им выдадут одежду разных цветов в зависимости от рода войск.