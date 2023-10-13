В Екатеринбурге суд отправил на лечение школьника за попытку поджога военкомата

По версии следствия, в феврале 2023 года 16-летний юноша взял с собой заранее приготовленный коктейль Молотова и направился к зданию военного комиссариата Тобольска с намерением его поджечь. По пути к военкомату девятиклассника задержали сотрудники ФСБ.