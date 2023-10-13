В Екатеринбурге суд отправил на лечение школьника за попытку поджога военкомата

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:42
По версии следствия, в феврале 2023 года 16-летний юноша взял с собой заранее приготовленный коктейль Молотова и направился к зданию военного комиссариата Тобольска с намерением его поджечь. По пути к военкомату девятиклассника задержали сотрудники ФСБ.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п., а ч. 2 ст. 205 УК). Изначально школьника поместили в следственный изолятор, но позднее перевели под домашний арест.
По результатам судмедэкспертизы подросток был признан невменяемым. В итоге его приговорили к принудительному лечению в психоневрологическом диспансере, сообщает 72.ru со ссылкой на картотеку Центрального окружного военного суда.
Ранее сообщалось об уголовном деле против жителя Полевского, которого обвинили в попытке поджога местного военкомата.