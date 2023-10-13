tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Екатеринбурге суд отправил на лечение школьника за попытку поджога военкомата

В Екатеринбурге суд отправил на лечение школьника за попытку поджога военкомата

13 октября 2023, 14:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение тюменского подростка, обвиненного в попытке поджога военкомата.

По версии следствия, в феврале 2023 года 16-летний юноша взял с собой заранее приготовленный коктейль Молотова и направился к зданию военного комиссариата Тобольска с намерением его поджечь. По пути к военкомату девятиклассника задержали сотрудники ФСБ.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п., а ч. 2 ст. 205 УК). Изначально школьника поместили в следственный изолятор, но позднее перевели под домашний арест.

По результатам судмедэкспертизы подросток был признан невменяемым. В итоге его приговорили к принудительному лечению в психоневрологическом диспансере, сообщает 72.ru со ссылкой на картотеку Центрального окружного военного суда.

Ранее сообщалось об уголовном деле против жителя Полевского, которого обвинили в попытке поджога местного военкомата.

Обвинение ужесточено подозреваемому в попытке поджога военкомата в Новоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга похитил из банка почти миллион рублейТрое жителей Башкортостана осуждены за мошенничество на сумму более 10 млнСвердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова
#Суд#Уголовное дело#Поджог#Теракт#Военкомат#Екатеринбург#Поджог военкомата#Григорий Орлов
Подпишитесь
Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
Сегодня, 11:16
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Вчера, 10:24
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Вчера, 11:41
На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины
Сегодня, 11:37
Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Вчера, 08:02