В Екатеринбурге сутки назад пропал 13-летний мальчик

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Рост Романа 160 сантиметров, он худощавый, его глаза серо-зеленые, а волосы русые. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв».
На момент пропажи он был одет в дутую куртку темно-синего цвета, спортивные штаны и кроссовки. С собой у него был темно-синий школьный рюкзак.
Розыском подростка занимается ОП №3 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-то о мальчике, просят позвонить по телефону полиции: (343)356-42-03, либо руководителю отряда «Прорыв» Наталии: 8 (900) 044-02-20.