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В Екатеринбурге сутки назад пропал 13-летний мальчик

В Екатеринбурге сутки назад пропал 13-летний мальчик

13 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскивается 13-летний Роман Хлопин. Он вышел из дома в микрорайоне Пионерский и не вернулся. Его ищут уже суки.

Рост Романа 160 сантиметров, он худощавый, его глаза серо-зеленые, а волосы русые. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

На момент пропажи он был одет в дутую куртку темно-синего цвета, спортивные штаны и кроссовки. С собой у него был темно-синий школьный рюкзак.

Розыском подростка занимается ОП №3 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-то о мальчике, просят позвонить по телефону полиции: (343)356-42-03, либо руководителю отряда «Прорыв» Наталии: 8 (900) 044-02-20.

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#Происшествия#Поиск#Волонтеры#Мальчик#Пропажа#Прорыв#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина#Роман Хлопин
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