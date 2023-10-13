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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге задержан обстрелявший детскую площадку мужчина

В Екатеринбурге задержан обстрелявший детскую площадку мужчина

13 октября 2023, 13:18
Фото: Е1
В Академическом районе Екатеринбурга был задержан мужчина, который стрелял из оружия по окнам, машинам и детской площадке.

Повреждения от пуль заметил житель дома на улице Рябинина, 25. Он обратился в полицию. Стрелка вычисляли по записям с камер видеонаблюдения, пишет Е1.

В результате правоохранители отследили его маршрут, а ГБР задержала стрелка. Его передали в руки стражам порядка.

К счастью, из-за действий злоумышленника никто не пострадал, — рассказали в УК «Академический».

Известно, что стрелял мужчина из пневматического пистолета. А его цель остается загадкой.

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#Происшествия#Полиция#Пистолет#Детская площадка#Екатеринбург#Академический район#ГБР#Пули#Дарья Сорокина#Стражи порядка
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