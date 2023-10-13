В Екатеринбурге задержан обстрелявший детскую площадку мужчина

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Повреждения от пуль заметил житель дома на улице Рябинина, 25. Он обратился в полицию. Стрелка вычисляли по записям с камер видеонаблюдения, пишет Е1.
В результате правоохранители отследили его маршрут, а ГБР задержала стрелка. Его передали в руки стражам порядка.
К счастью, из-за действий злоумышленника никто не пострадал, — рассказали в УК «Академический».
Известно, что стрелял мужчина из пневматического пистолета. А его цель остается загадкой.