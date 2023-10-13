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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Каменске-Уральском задержан подросток-лжеминер

В Каменске-Уральском задержан подросток-лжеминер

13 октября 2023, 12:44
Фото: Midjourney
Через несколько часов после лжеминирования здания в Каменске-Уральском был задержан подросток.

Известно, что в утреннее время 13 октября парень отправил ложное сообщение о готовящемся взрыве на почту школы №19. Уже через несколько часов школьника задерживали сотрудники ФСБ, сообщается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Подозреваемому 15 лет. То сообщение он отправил со своего телефона, создав для этого фейковую электронную почту. В отделении мальчик сообщал, что таким образом он и его друзья хотели развлечься.

Сейчас рассматривается возможность о возбуждении в отношении подростка дело по ч. 2 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Школьник может получить реальный тюремный срок.

Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
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