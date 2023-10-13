В Каменске-Уральском задержан подросток-лжеминер

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Известно, что в утреннее время 13 октября парень отправил ложное сообщение о готовящемся взрыве на почту школы №19. Уже через несколько часов школьника задерживали сотрудники ФСБ, сообщается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Подозреваемому 15 лет. То сообщение он отправил со своего телефона, создав для этого фейковую электронную почту. В отделении мальчик сообщал, что таким образом он и его друзья хотели развлечься.
Сейчас рассматривается возможность о возбуждении в отношении подростка дело по ч. 2 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Школьник может получить реальный тюремный срок.