В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса

К реставрации всего комплекса зданий по Ленина, 1 планируют приступить в 2025 году. По словам экспертов, важно не только отремонтировать, но и модернизировать архитектурные пространства.

Так, например, на территории хотят создать центр презентации наследия Демидовых, в который войдут библиотека, научный архив и архив кино-, фото- и звуковых документов.