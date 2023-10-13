В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ход строительства объектов и порядок финансирования обсудили во время видеоконференции губернатор Свердловской области Павел Креков, глава города Владислав Пинаев, а также представители регионального минфина, минкульта и управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.
План работ по капитальному ремонту и реставрации объектов уже утвержден.
Размер трансферта определен, исходя из перечня запланированных мероприятий. Предстоит актуализировать научно-проектную и сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на комплексе зданий Ленина, 1, литеры А, Б, В, А', пройти Главгосэкспертизу России и проверку достоверности сметной стоимости, — рассказал Пинаев.
Кроме подготовки документов, необходимо подготовить сам проект и провести противоаварийные работы по сохранению флигеля, смонтировать фасадную сетку на здание заводоуправления.
К реставрации всего комплекса зданий по Ленина, 1 планируют приступить в 2025 году. По словам экспертов, важно не только отремонтировать, но и модернизировать архитектурные пространства.
Так, например, на территории хотят создать центр презентации наследия Демидовых, в который войдут библиотека, научный архив и архив кино-, фото- и звуковых документов.
Также, планируется открытие информационного центра, Музея горнозаводской истории, Мультимедийного музея «Тагильский криуль», научно-просветительского центра доиндустриальной истории, где горожане познакомятся с богатой коллекцией археологии Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».