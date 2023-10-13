tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса

13 октября 2023, 14:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию многофункционального музейного пространства. В 2024 году на эти цели выделят более 165 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

Ход строительства объектов и порядок финансирования обсудили во время видеоконференции губернатор Свердловской области Павел Креков, глава города Владислав Пинаев, а также представители регионального минфина, минкульта и управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.

План работ по капитальному ремонту и реставрации объектов уже утвержден.

Размер трансферта определен, исходя из перечня запланированных мероприятий. Предстоит актуализировать научно-проектную и сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на комплексе зданий Ленина, 1, литеры А, Б, В, А', пройти Главгосэкспертизу России и проверку достоверности сметной стоимости, — рассказал Пинаев.

Кроме подготовки документов, необходимо подготовить сам проект и провести противоаварийные работы по сохранению флигеля, смонтировать фасадную сетку на здание заводоуправления.

К реставрации всего комплекса зданий по Ленина, 1 планируют приступить в 2025 году. По словам экспертов, важно не только отремонтировать, но и модернизировать архитектурные пространства.
Так, например, на территории хотят создать центр презентации наследия Демидовых, в который войдут библиотека, научный архив и архив кино-, фото- и звуковых документов.

Также, планируется открытие информационного центра, Музея горнозаводской истории, Мультимедийного музея «Тагильский криуль», научно-просветительского центра доиндустриальной истории, где горожане познакомятся с богатой коллекцией археологии Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Жители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Касается каждого#Город#Реставрация#Музей#Работы#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
Сегодня, 11:16
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Вчера, 10:24
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Вчера, 11:41
На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины
Сегодня, 11:37
Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Вчера, 08:02