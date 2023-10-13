В Нижнем Тагиле водителя лишили прав после ДТП из-за плохого самочувствия

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 09:19
Прокуратура установила, что причиной послужило плохое самочувствие водителя, а именно заболевание, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Прокурор Ленинского района обратился в суд, чтобы лишить водителя права управления автомобилем. Районный суд города удовлетворил требование. Однако решение пока не вступило в силу.
Напомним, на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле в результате столкновения, водитель ВАЗа оказался зажатым в салоне своего автомобиля. Как выяснилось позднее, виновником ДТП был пьяный водитель иномарки.