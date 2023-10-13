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В поселке под Екатеринбургом ввели режим ЧС из-за аварии на котельной

В поселке под Екатеринбургом ввели режим ЧС из-за аварии на котельной

13 октября 2023, 11:53
Фото: 1MI
В поселке Гагарском в 40 километрах от Екатеринбурга люди мерзнут в домах из-за аварии на котельной, которая случилась в самом начале отопительного сезона.

Котельная располагается на территории воинской части и находится в ведении министерства обороны, рассказала журналистам местная жительница. По словам свердловчанки, из-за проблем с теплоснабжением температура воздуха в домах опускается до 14 градусов.

В связи с разрушенной котельной глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев ввел в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил чиновник, Минобороны не успело организовать работы по переводу котельной установки с мазута на газ, и окружным властям пришлось обращаться к свердловскому правительству за мобильной котельной. Но передвижное устройство не способно покрыть потребности всех жителей двухтысячного поселка, сообщает E1.RU со ссылкой на слова Вихарева.

Ранее сообщалось, что в администрации свердловского поселка Малышева прошли обыски из-за отсутствия отопления в домах жителей.

В поселке Свердловской области не дали вовремя отопление из-за долгов
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