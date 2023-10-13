В поселке под Екатеринбургом ввели режим ЧС из-за аварии на котельной

Как сообщил чиновник, Минобороны не успело организовать работы по переводу котельной установки с мазута на газ, и окружным властям пришлось обращаться к свердловскому правительству за мобильной котельной. Но передвижное устройство не способно покрыть потребности всех жителей двухтысячного поселка, сообщает E1.RU со ссылкой на слова Вихарева.