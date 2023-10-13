В поселке под Екатеринбургом ввели режим ЧС из-за аварии на котельной

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Котельная располагается на территории воинской части и находится в ведении министерства обороны, рассказала журналистам местная жительница. По словам свердловчанки, из-за проблем с теплоснабжением температура воздуха в домах опускается до 14 градусов.
В связи с разрушенной котельной глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев ввел в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщил чиновник, Минобороны не успело организовать работы по переводу котельной установки с мазута на газ, и окружным властям пришлось обращаться к свердловскому правительству за мобильной котельной. Но передвижное устройство не способно покрыть потребности всех жителей двухтысячного поселка, сообщает E1.RU со ссылкой на слова Вихарева.
Ранее сообщалось, что в администрации свердловского поселка Малышева прошли обыски из-за отсутствия отопления в домах жителей.