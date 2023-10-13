В Серове мошенники обманули пенсионеров на 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Обвиняемая — уроженка поселка Октябрьский Пермского края. Известно, что в период с января по февраль 2023 года участница организованной банды звонила пенсионерам Свердловской области, чтобы обмануть их и похитить деньги.
Участники банды говорили пожилым гражданам, что их родные попали в ДТП, и говорили, что нужно заплатить деньги за то, чтобы в отношении них не возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Осужденная забирала приготовленные жертвами деньги, и переводила их через банкомат остальным участникам группировки. Обмануть они успели девять стариков. Всем им от 62 до 92 лет.
В результате женщине назначили наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей.