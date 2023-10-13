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Updated Сегодня, 12:04

В Серове мошенники обманули пенсионеров на 2,7 млн рублей

В Серове мошенники обманули пенсионеров на 2,7 млн рублей

13 октября 2023, 12:02
Фото: Midjourney
2,7 млн рублей перевели телефонным аферистам жители Серова. Одна из предполагаемых мошенников поймана, и ей вынесен приговор.

Обвиняемая — уроженка поселка Октябрьский Пермского края. Известно, что в период с января по февраль 2023 года участница организованной банды звонила пенсионерам Свердловской области, чтобы обмануть их и похитить деньги.

Участники банды говорили пожилым гражданам, что их родные попали в ДТП, и говорили, что нужно заплатить деньги за то, чтобы в отношении них не возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденная забирала приготовленные жертвами деньги, и переводила их через банкомат остальным участникам группировки. Обмануть они успели девять стариков. Всем им от 62 до 92 лет.

В результате женщине назначили наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей.

Мошенники в Екатеринбурге придумали новый способ обмана жителей
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#Происшествия#Прокуратура#Пенсионеры#Уголовное дело#Серов#Мошенники#Пермский край#Банкомат#Наказание#Аферисты#Дарья Сорокина#Октябрьский
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