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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:10

В Серове мошенница при задержании нанесла себе увечья

В Серове мошенница при задержании нанесла себе увечья

13 октября 2023, 14:08
Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых
В Серове во время задержания аферистки девушка причинила себе травму. Однако тем самым тюрьмы избежать ей не удалось.

От действий злоумышленницы граждане пострадали на порядка 3 млн рублей. Обвиняемой 20 лет, сообщили в региональном МВД. Согласно приговору, девушка должна пробыть в колонии 2,8 года.

Она уроженка Пермского края, которая в составе преступной банды обманула 9 пожилых граждан, сообщая им, что их родные якобы попали в аварии.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых, девушку поймали, когда она вышла из квартиры в Екатеринбурге и направилась к очередной жертве за деньгами в Каменск-Уральский. Обманула аферистка жителей Серова, Первоуральска, Режа и Каменска-Уральского.

Приходя в дом потерпевших, предприимчивая особа всегда заботилась о собственной безопасности, на лицо одевала медицинскую маску и переодевалась в другую одежду. В момент задержания она умудрилась внезапно схватить колюще-режущий предмет и причинить им себе травму, — отметил Валерий Горелых.

Однако после этого последовала лишь двухнедельная госпитализация. После этого девушка все равно оказалась под стражей, а затем услышала приговор. Противоправной деятельностью мошенница занялась, желая начать жить красивой жизнью.

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