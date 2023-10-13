В Серове мошенница при задержании нанесла себе увечья

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
От действий злоумышленницы граждане пострадали на порядка 3 млн рублей. Обвиняемой 20 лет, сообщили в региональном МВД. Согласно приговору, девушка должна пробыть в колонии 2,8 года.
Она уроженка Пермского края, которая в составе преступной банды обманула 9 пожилых граждан, сообщая им, что их родные якобы попали в аварии.
По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых, девушку поймали, когда она вышла из квартиры в Екатеринбурге и направилась к очередной жертве за деньгами в Каменск-Уральский. Обманула аферистка жителей Серова, Первоуральска, Режа и Каменска-Уральского.
Приходя в дом потерпевших, предприимчивая особа всегда заботилась о собственной безопасности, на лицо одевала медицинскую маску и переодевалась в другую одежду. В момент задержания она умудрилась внезапно схватить колюще-режущий предмет и причинить им себе травму, — отметил Валерий Горелых.
Однако после этого последовала лишь двухнедельная госпитализация. После этого девушка все равно оказалась под стражей, а затем услышала приговор. Противоправной деятельностью мошенница занялась, желая начать жить красивой жизнью.