В Серове мошенница при задержании нанесла себе увечья

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых, девушку поймали, когда она вышла из квартиры в Екатеринбурге и направилась к очередной жертве за деньгами в Каменск-Уральский. Обманула аферистка жителей Серова, Первоуральска, Режа и Каменска-Уральского.