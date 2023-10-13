В Среднеуральске мать и дочь спасли брошенных в колодец щенят

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Сперва женщина услышала писк малышей женщина у заброшенных очистных сооружений, когда собирала грибы. Следом она позвала на помощь дочь, которая и достала щенят из колодца. Об этом сообщает телекомпания ОТВ.
Чем больше живу, тем больше понимаю, что люди хуже зверей, — делилась в видеоролике женщина.
Для спасения семерых щенят девочке пришлось лезть в пустой колодец. Там она посадила всю живность в спортивную сумку, после чего стала подниматься обратно. Она отлично справилась с задачей и спасла всех животных.
Теперь семеро малышей находятся в безопасности. Для них ищут хозяев.