В Среднеуральске мать и дочь спасли брошенных в колодец щенят

Для спасения семерых щенят девочке пришлось лезть в пустой колодец. Там она посадила всю живность в спортивную сумку, после чего стала подниматься обратно. Она отлично справилась с задачей и спасла всех животных.



Теперь семеро малышей находятся в безопасности. Для них ищут хозяев.