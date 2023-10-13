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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Среднеуральске мать и дочь спасли брошенных в колодец щенят

В Среднеуральске мать и дочь спасли брошенных в колодец щенят

13 октября 2023, 11:33
Фото: Midjourney
Щенят, которых бросили в колодец, спасли мать и дочь из Среднеуральска.

Сперва женщина услышала писк малышей женщина у заброшенных очистных сооружений, когда собирала грибы. Следом она позвала на помощь дочь, которая и достала щенят из колодца. Об этом сообщает телекомпания ОТВ.

Чем больше живу, тем больше понимаю, что люди хуже зверей, — делилась в видеоролике женщина.

Для спасения семерых щенят девочке пришлось лезть в пустой колодец. Там она посадила всю живность в спортивную сумку, после чего стала подниматься обратно. Она отлично справилась с задачей и спасла всех животных.

Теперь семеро малышей находятся в безопасности. Для них ищут хозяев.

Куча брошенных щенят найдена в гаражах под Екатеринбургом
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#Происшествия#Животные#Спасение#Колодец#Среднеуральск#Грибы#Хозяева#Дарья Сорокина#Щенята
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