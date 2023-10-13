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В свердловском лесу нашли тело пропавшего без вести 75-летнего охотника

В свердловском лесу нашли тело пропавшего без вести 75-летнего охотника

13 октября 2023, 13:31
Фото: Midjourney
В Свердловской области нашли мертвым 75-летнего охотника, несколько дней назад пропавшего в лесу на границе с Пермским краем.

Житель Ревды отправился с приятелем на охоту в районе Большой Лавровки в Полевском. В один момент пенсионер попросил напарника пойти вперед, дав ему немного передохнуть. Когда товарищ вернулся, на месте он никого не обнаружил.

13 октября тело свердловчанина обнаружили в 300 метрах от места, где он расстался с другом, сообщает портал E1.RU со ссылкой на осведомленный источник. Причина смерти мужчины не называется.

Ранее на территории нижнетагильского предприятия НТМК обнаружили труп мужчины, который не был работником завода.

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#Происшествия#Свердловская область#Лес#Несчастный случай#Охота#Охотник#Гибель человека#Григорий Орлов
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