В свердловском лесу нашли тело пропавшего без вести 75-летнего охотника

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Житель Ревды отправился с приятелем на охоту в районе Большой Лавровки в Полевском. В один момент пенсионер попросил напарника пойти вперед, дав ему немного передохнуть. Когда товарищ вернулся, на месте он никого не обнаружил.
13 октября тело свердловчанина обнаружили в 300 метрах от места, где он расстался с другом, сообщает портал E1.RU со ссылкой на осведомленный источник. Причина смерти мужчины не называется.
Ранее на территории нижнетагильского предприятия НТМК обнаружили труп мужчины, который не был работником завода.