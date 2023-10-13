В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Предварительно, правоохранители указали в документах, что смерть юноши некриминальная. А близкие Александра не верят, что он мог убить себя, пишет Е1.
По их словам, в тот день он отработал всю смену. Затем зашел в подъезд с рюкзаком доставки и пиццей, утверждает отец Александра. Там была еда, которую молодой человек купил для себя.
Человек, который хочет свести счеты с жизнью, не станет перед этим покупать себе еду, — добавил отец юноши.
Парень мечтал поступить в УрФУ, но в этом году не набрал проходной балл. Поэтому он перенес поступление на год.
Скоро семья погибшего поедет к следователям в Екатеринбург. Они будут изучать содержимое телефона Александра.
Ранее сообщалось о пациенте Демидовской больницы, который выпал из окна. Он проходил лечение у гастроэнтеролога.