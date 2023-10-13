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В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер

В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер

13 октября 2023, 07:38
Фото: 1MI
18-летний курьер выпал из окна в центре Екатеринбурга. Это произошло на улице Малышева, 154.

Предварительно, правоохранители указали в документах, что смерть юноши некриминальная. А близкие Александра не верят, что он мог убить себя, пишет Е1.

По их словам, в тот день он отработал всю смену. Затем зашел в подъезд с рюкзаком доставки и пиццей, утверждает отец Александра. Там была еда, которую молодой человек купил для себя.

Человек, который хочет свести счеты с жизнью, не станет перед этим покупать себе еду, — добавил отец юноши.

Парень мечтал поступить в УрФУ, но в этом году не набрал проходной балл. Поэтому он перенес поступление на год.

Скоро семья погибшего поедет к следователям в Екатеринбург. Они будут изучать содержимое телефона Александра.

Ранее сообщалось о пациенте Демидовской больницы, который выпал из окна. Он проходил лечение у гастроэнтеролога.

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#Происшествия#Пицца#Телефон#УрФУ#Курьер#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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