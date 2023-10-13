В центре Екатеринбурга водитель каршеринга разбил авто и покинул место ДТП

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Это произошло 13 октября. Неизвестный человек разбил арендованную машину, после чего бросил ее, оставив на газоне, и убежал. Кроме машины, повреждения получили два дорожных знака.
В областной ГИБДД проводят проверку и выясняют, кто был за рулем. Здесь отметили, что никто не пострадал.
Напомним, что ранее четыре футболиста, возвращавшиеся в Нижний Тагил, попали в лобовое ДТП на трассе. В результате их машина перевернулась. Скончался один спортсмен, еще один находится в коме.