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Updated Сегодня, 07:08

В центре Екатеринбурга водитель каршеринга разбил авто и покинул место ДТП

В центре Екатеринбурга водитель каршеринга разбил авто и покинул место ДТП

13 октября 2023, 07:06
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга водитель на каршеринговой машине попал в аварию и скрылся.

Это произошло 13 октября. Неизвестный человек разбил арендованную машину, после чего бросил ее, оставив на газоне, и убежал. Кроме машины, повреждения получили два дорожных знака.

В областной ГИБДД проводят проверку и выясняют, кто был за рулем. Здесь отметили, что никто не пострадал.

Напомним, что ранее четыре футболиста, возвращавшиеся в Нижний Тагил, попали в лобовое ДТП на трассе. В результате их машина перевернулась. Скончался один спортсмен, еще один находится в коме.

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