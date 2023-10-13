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Водителя зажало в автомобиле во время ДТП в Нижнем Тагиле

ВАЗ смяло во время ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пострадал человек

13 октября 2023, 04:43
Фото: "Центр защиты населения"

Водителя зажало в автомобиле во время ДТП в Нижнем Тагиле

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле утром 13 октября. В результате пострадал один из водителей.

Столкнулись «ВАЗ-2109» и Range Rover. Звонок поступил от диспетчера 112 в «Центр защиты населения». При бывшие на место спасатели обнаружили, что водитель «девятки» зажат в автомобиле.

Его удалось достать при помощи специальных инструментов. Мужчина был передан сотрудникам скорой помощи, сообщили спасатели.

Фото: "Центр защиты населения"

Напомним, футболист из Нижнего Тагила Евгений Ситников погиб в ДТП в Пермском крае. Также серьезно пострадали спортсмены Кирилл Кочетков, Кирилл Мельников и Денис Федорычев.

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