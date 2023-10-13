ВАЗ смяло во время ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пострадал человек

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Столкнулись «ВАЗ-2109» и Range Rover. Звонок поступил от диспетчера 112 в «Центр защиты населения». При бывшие на место спасатели обнаружили, что водитель «девятки» зажат в автомобиле.
Его удалось достать при помощи специальных инструментов. Мужчина был передан сотрудникам скорой помощи, сообщили спасатели.
Напомним, футболист из Нижнего Тагила Евгений Ситников погиб в ДТП в Пермском крае. Также серьезно пострадали спортсмены Кирилл Кочетков, Кирилл Мельников и Денис Федорычев.