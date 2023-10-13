ВГОК больше всех снизил выбросы в воздух Нижнего Тагила в 2022 году

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В прошлом году ВГОК, по данным госдоклада Министерства экологии и природопользования Свердловской области, снизил количество выбрасываемых вредных веществ на 1,6 тысячи тонн по сравнению с 2021 годом. Всего предприятие за год выбросило 39 тысяч тонн. Снижение прошло за счет консервации агломерационной машины № 2 Лебяжинского аглоцеха и снижения объемов выпуска железорудного концентрата.
На 200 тонн произошло уменьшение выбросов у «Уралвагонзавода» — с 5,9 тысячи до 5,7 тысячи. Снижение произошло за счет меньшего объема выпускаемой продукции.
Количество выбросов «Уралхимпласта», по официальным данным, значительно ниже остальных промышленных гигантов. В прошлом году удалось снизить их объем на 20 тонн — с 400 до 380.
Количество выбросов от «Химического завода „Планта“» не меняется уже, как минимум три года — 150 тонн. А единственным предприятием, где выбросы увеличились, стал ЕВРАЗ НТМК. Вредных веществ от комбината за год стало больше на 600 тонн. Всего — 66,4 тысячи тонн.
Напомним, кроме того, предприятия Нижнего Тагила отчитались о том, сколько и на что они потратили в 2022 году для снижения объема выбросов в воздух.