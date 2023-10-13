ВГОК больше всех снизил выбросы в воздух Нижнего Тагила в 2022 году

Количество выбросов от «Химического завода „Планта“» не меняется уже, как минимум три года — 150 тонн. А единственным предприятием, где выбросы увеличились, стал ЕВРАЗ НТМК. Вредных веществ от комбината за год стало больше на 600 тонн. Всего — 66,4 тысячи тонн.