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ВГОК больше всех снизил выбросы в воздух Нижнего Тагила в 2022 году

ВГОК больше всех снизил выбросы в воздух Нижнего Тагила в 2022 году

13 октября 2023, 14:22
Фото: tagilcity.ru
Среди пяти крупных промышленных предприятий Нижнего Тагила Высокогорский горно-обогатительный комбинат больше всех снизил объем выбросов в 2022 году.

В прошлом году ВГОК, по данным госдоклада Министерства экологии и природопользования Свердловской области, снизил количество выбрасываемых вредных веществ на 1,6 тысячи тонн по сравнению с 2021 годом. Всего предприятие за год выбросило 39 тысяч тонн. Снижение прошло за счет консервации агломерационной машины № 2 Лебяжинского аглоцеха и снижения объемов выпуска железорудного концентрата.

На 200 тонн произошло уменьшение выбросов у «Уралвагонзавода» — с 5,9 тысячи до 5,7 тысячи. Снижение произошло за счет меньшего объема выпускаемой продукции.

Количество выбросов «Уралхимпласта», по официальным данным, значительно ниже остальных промышленных гигантов. В прошлом году удалось снизить их объем на 20 тонн — с 400 до 380.

Количество выбросов от «Химического завода „Планта“» не меняется уже, как минимум три года — 150 тонн. А единственным предприятием, где выбросы увеличились, стал ЕВРАЗ НТМК. Вредных веществ от комбината за год стало больше на 600 тонн. Всего — 66,4 тысячи тонн.

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Напомним, кроме того, предприятия Нижнего Тагила отчитались о том, сколько и на что они потратили в 2022 году для снижения объема выбросов в воздух.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Вгок#Анна Григорьева#Вредные вещества#Уралвагонзавод#Уралхимпласт#Промышленные предприятия
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