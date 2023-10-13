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Военный суд Екатеринбурга оставил без изменений приговор поджигателю военкомата

Военный суд Екатеринбурга оставил без изменений приговор поджигателю военкомата

13 октября 2023, 15:29
Фото: 1MI
12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год — такой срок получил Владислав Борисенко, который поджег военкомат в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга в апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 «Террористический акт». Борисенко вместе с сообщником признаны виновными в преступлении. Первому назначено 12 лет лишения свободы. Военный суд Екатеринбурга не поддержал апелляцию обвиняемых.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Тюменского управления ФСБ России, мужчина проведет три года в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строго режима. По словам представителя ведомства, Владислав совершил поджег военкомата по указанию неизвестного сотрудника ВСУ и получил за это денежную награду.

Несмотря проигрыш апелляционного дела в суде, представители защиты со стороны Борисенко планируют обжаловать приговор в кассационной инстанции. Ранее сообщалось, что обвиняемый признал вину, но согласился с квалификацией статьи «Теракт» из-за чего и подал апелляцию.
Отметим, что дело Борисенко — первое в истории российской правоохранительной системы, когда поджег военкомата было квалифицировано, как террористический акт.

Ранее мы сообщали, что суд в Екатеринбурге отправил на принудительное лечение школьника за попытку поджога военкомата.

#Криминал#Приговор#Осужденные#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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