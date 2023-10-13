Военный суд Екатеринбурга оставил без изменений приговор поджигателю военкомата

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Тюменского управления ФСБ России, мужчина проведет три года в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строго режима. По словам представителя ведомства, Владислав совершил поджег военкомата по указанию неизвестного сотрудника ВСУ и получил за это денежную награду.