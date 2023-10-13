Житель Екатеринбурга похитил из банка почти миллион рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Он проходит обвиняемым по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору), сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, мужчина вместе со своим знакомым похитил на территории Свердловской и Тюменской областей деньги одного из банков. В общей сложности злоумышленники завладели 940 тысячами рублей.
Сделали это они благодаря системе технического овердрафта. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы. Действия его подельника вынесены в отдельное делопроизводство.