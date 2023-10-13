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Updated Сегодня, 09:23

Житель Екатеринбурга похитил из банка почти миллион рублей

Житель Екатеринбурга похитил из банка почти миллион рублей

13 октября 2023, 08:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судят мужчину, который обвиняется в хищении средств банка при помощи технического овердрафта.

Он проходит обвиняемым по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору), сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, мужчина вместе со своим знакомым похитил на территории Свердловской и Тюменской областей деньги одного из банков. В общей сложности злоумышленники завладели 940 тысячами рублей.

Сделали это они благодаря системе технического овердрафта. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы. Действия его подельника вынесены в отдельное делопроизводство.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Деньги#Уголовное дело#Банк#Тюрьма#Тюменская область#Хищение#Злоумышленник#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УК РФ#Предварительное сговору#Делопроизводство
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