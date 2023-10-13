«Живую книгу» представили в Нижнем Тагиле

По словам главы Нижнетагильской городской организации профсоюза работников народного образования и науки России Людмилы Кузнецовой, (которая выступила одним из инициаторов проекта) — получился «совершенно необычный сборник» об образовании, учителе, его миссии и будущем школ. Авторы рассчитывают, что проект останется актуальным и спустя много лет.