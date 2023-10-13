«Живую книгу» представили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На мероприятии присутствовали более 40 человек, сообщили в администрации города.
Проект «Живая книга» — это видеоальманах, в котором собраны интервью лучших тагильских педагогов и наставников. Материалы для него начали собирать еще в 2010 году. За прошедшие годы авторам удалось создать уникальную коллекцию высказываний и рассуждений житейской мудрости.
По словам главы Нижнетагильской городской организации профсоюза работников народного образования и науки России Людмилы Кузнецовой, (которая выступила одним из инициаторов проекта) — получился «совершенно необычный сборник» об образовании, учителе, его миссии и будущем школ. Авторы рассчитывают, что проект останется актуальным и спустя много лет.
Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров отметил, что система образования в городе — лучшая в Свердловской области и с помощью «Живой книги», к ней смогут приобщиться все желающие.
Указом президента РФ 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса работников образования, а все мероприятия направлены на повышение престижа профессии учителя.