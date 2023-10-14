104 несанкционированные свалки выявили за год в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Так, в Екатеринбурге функционируют четыре фотоловушки. Три из них размещены по просьбам местных жителей. 16 таких устройств действуют в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серове и других городах региона. До конца года планируется установка еще 20 фотоловушек.
В Министерстве природных ресурсов и экологии отметили, что уже ликвидировано 70% несанкционированных свалок. Часто выявить их помогают обращения свердловчан. Сообщить о таких местах можно как по телефону, так и онлайн на сайте ведомства.
Напомним, в Нижнем Тагиле на ликвидацию 27 несанкционированных свалок выделено 1,5 миллиона рублей.