104 несанкционированные свалки выявили за год в Свердловской области

Так, в Екатеринбурге функционируют четыре фотоловушки. Три из них размещены по просьбам местных жителей. 16 таких устройств действуют в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серове и других городах региона. До конца года планируется установка еще 20 фотоловушек.