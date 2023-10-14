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104 несанкционированные свалки выявили за год в Свердловской области

104 несанкционированные свалки выявили за год в Свердловской области

14 октября 2023, 08:27
Фото: 1MI
В Свердловской области с помощью фотоловушек за год выявили 104 места несанкционированных свалок. 74 из них уже ликвидированы.

Так, в Екатеринбурге функционируют четыре фотоловушки. Три из них размещены по просьбам местных жителей. 16 таких устройств действуют в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серове и других городах региона. До конца года планируется установка еще 20 фотоловушек.

В Министерстве природных ресурсов и экологии отметили, что уже ликвидировано 70% несанкционированных свалок. Часто выявить их помогают обращения свердловчан. Сообщить о таких местах можно как по телефону, так и онлайн на сайте ведомства.

Напомним, в Нижнем Тагиле на ликвидацию 27 несанкционированных свалок выделено 1,5 миллиона рублей.

54 несанкционированные свалки ликвидированы в Свердловской области
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#Экология#Свердловская область#Мусор#Уборка#Окружающая среда#Ликвидация#Евгения Сафина#Свалка
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