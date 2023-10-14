13-летняя девочка в розовой шапке пропала в Екатеринбурге

У девочки светлые волосы, ее рост составляет около 155 сантиметров, среднего телосложения. Когда она уходила из дома, то надела розовую шапку, черные ботинки и куртку, а также штаны темного синего цвета. При себе у несовершеннолетней был школьный рюкзак.