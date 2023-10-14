13-летняя девочка в розовой шапке пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
У девочки светлые волосы, ее рост составляет около 155 сантиметров, среднего телосложения. Когда она уходила из дома, то надела розовую шапку, черные ботинки и куртку, а также штаны темного синего цвета. При себе у несовершеннолетней был школьный рюкзак.
В правоохранительных органах отметили, что на розыск школьницы ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +7 (343) 356-42-11 или 02.
Напомним, в Екатеринбурге с 4 октября разыскивают 14-летнюю Дану Власову. Ее местонахождение не известно.