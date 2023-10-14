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13-летняя девочка в розовой шапке пропала в Екатеринбурге

13-летняя девочка в розовой шапке пропала в Екатеринбурге

14 октября 2023, 06:12
Фото: 1MI
Полиция Екатеринбурга разыскивают 13-летнюю Анну Шкуркину, которая 13 октября ушла из дома на улице Колмогорова и не вернулась.

У девочки светлые волосы, ее рост составляет около 155 сантиметров, среднего телосложения. Когда она уходила из дома, то надела розовую шапку, черные ботинки и куртку, а также штаны темного синего цвета. При себе у несовершеннолетней был школьный рюкзак.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В правоохранительных органах отметили, что на розыск школьницы ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +7 (343) 356-42-11 или 02.

Напомним, в Екатеринбурге с 4 октября разыскивают 14-летнюю Дану Власову. Ее местонахождение не известно.

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#Происшествия#Полиция#Девочка#Розыск#Школьница#Пропала#Екатеринбург#Евгения Сафина
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