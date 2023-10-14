15 машин ГИБДД со стрельбой гнались за водителем с наркотиками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
На опубликованных видно, как за автомобилем следует колонна авто с мигалками. Чтобы остановить водителя, автоинспекторам пришлось стрелять по колесам машины, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидцев.
В городской ГИБДД сообщили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, поскольку автомобилист создавал реальную угрозу окружающим. В ведомстве добавили, в машине нарушителя нашли порошкообразное вещество.
Ранее житель Нижнего Тагила попал в больницу в критическом состоянии после ДТП на Ленинградском проспекте.