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Updated Сегодня, 09:48

Колонна автомобилей ГИБДД гналась за нарушителем в Екатеринбурге

15 машин ГИБДД со стрельбой гнались за водителем с наркотиками в Екатеринбурге

14 октября 2023, 09:46
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Колонна автомобилей ГИБДД гналась за нарушителем в Екатеринбурге

В ночь на 14 октября в Екатеринбурге около пятнадцати машин ГИБДД мчались за нарушителем по ВИЗу.

На опубликованных видно, как за автомобилем следует колонна авто с мигалками. Чтобы остановить водителя, автоинспекторам пришлось стрелять по колесам машины, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидцев.

В городской ГИБДД сообщили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, поскольку автомобилист создавал реальную угрозу окружающим. В ведомстве добавили, в машине нарушителя нашли порошкообразное вещество.

Ранее житель Нижнего Тагила попал в больницу в критическом состоянии после ДТП на Ленинградском проспекте.

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#ДТП#ГИБДД#Полицейские#Погоня#Нарушитель#Екатеринбург#Григорий Орлов
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