40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Согласно документации, в городе появятся 40 низкопольных белых автобусов с газовым типом двигателя. Количеством посадочных мест составит от 15 до 20 штук, общая пассажировместимость — до 49 человек. 20 транспортных средств необходимо поставить до 15 декабря 2023 года, еще 20 — до 21 января 2024 года.
Среди характеристик транспортных средств в документации значатся антивандальные пассажирские сиденья, место для размещения инвалидной коляски, салонное табло и речевой информатор, система видеонаблюдения, переносной платежный терминал, медицинская аптечка, огнетушитель и другие. Сумма, выделенная на один автобус, составляет 10,36 миллиона рублей.
Доставка автобусов вместе с сопроводительными документами в Нижний Тагил будет осуществляться своим ходом за счет средств поставщика. Перед их передачей необходимо осуществить предпродажную подготовку.
Гарантия на транспортные средства составит не менее 36 месяцев или не менее 150 тысяч километров пробега. Заявки на электронные тендеры принимаются до 23 октября 2023 года.