40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила

Согласно документации, в городе появятся 40 низкопольных белых автобусов с газовым типом двигателя. Количеством посадочных мест составит от 15 до 20 штук, общая пассажировместимость — до 49 человек. 20 транспортных средств необходимо поставить до 15 декабря 2023 года, еще 20 — до 21 января 2024 года.