«Амкар Пермь» финансово поддержит пострадавших в ДТП тагильских футболистов

Футбольный клуб «Амкар Пермь» проводит благотворительный матч с курским «Авангардом» — все средства от продажи билетов на игру 14 октября будут направлены семьям пострадавших в ДТП футболистов, в последнее время выступавших за нижнетагильский клуб.