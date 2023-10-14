«Амкар Пермь» финансово поддержит пострадавших в ДТП тагильских футболистов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Придя на игру, болельщики смогут внести свой вклад в помощь семьям игроков, сообщает издание ProPerm со ссылкой на пресс-службу пермского ФК.
В ночь на 12 октября четыре футболиста «Уралец-ТС» попали в автоаварию на границе Свердловской области и Пермского края. 33-летний воспитанник «Амкара» Евгений Ситников погиб на месте аварии — 14 октября в Перми прошла церемония прощания со спортсменом.
За жизнь его одноклубника Кирилла Кочетова сейчас борются врачи. Футболисты Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных травм.