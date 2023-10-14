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«Амкар Пермь» финансово поддержит пострадавших в ДТП тагильских футболистов

«Амкар Пермь» финансово поддержит пострадавших в ДТП тагильских футболистов

14 октября 2023, 13:18
Фото: vk.com/fc__amkar__perm
Футбольный клуб «Амкар Пермь» проводит благотворительный матч с курским «Авангардом» — все средства от продажи билетов на игру 14 октября будут направлены семьям пострадавших в ДТП футболистов, в последнее время выступавших за нижнетагильский клуб.

Придя на игру, болельщики смогут внести свой вклад в помощь семьям игроков, сообщает издание ProPerm со ссылкой на пресс-службу пермского ФК.

В ночь на 12 октября четыре футболиста «Уралец-ТС» попали в автоаварию на границе Свердловской области и Пермского края. 33-летний воспитанник «Амкара» Евгений Ситников погиб на месте аварии — 14 октября в Перми прошла церемония прощания со спортсменом.

За жизнь его одноклубника Кирилла Кочетова сейчас борются врачи. Футболисты Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных травм.

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#Спорт#Нижний Тагил#ДТП#Футбол#Футболисты#Смертельное дтп#Григорий Орлов
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