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Бастрыкин разбирается в ситуации екатеринбурженки с долгами после детдома

Бастрыкин разбирается в ситуации екатеринбурженки с долгами после детдома

14 октября 2023, 14:49
Фото: 1MI
Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию 19-летней жительницы Екатеринбурга, оставшейся без нормального жилья и с долгами после выпуска из детдома.

По выходе из соцучреждения молодой матери досталась доля в квартире родственников с миллионным долгом за ЖКУ. Поскольку девушку выписали из очереди на получение госжилья, она оказалась вынуждена проживать в квартире без электричества.

По поручению Бастрыкина свердловский главк СК организовал проверку должностных лиц по признакам халатности (ст. 293 УК). Об итогах проверки будет доложено главе СКР.

Ранее житель Красноуральска через суд добился переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры.

В Ревде выпускники детдома получат жилье по решению суда
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#Следственный комитет#Проверка#Жилье#Квартира#Екатеринбург#СК#Григорий Орлов
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