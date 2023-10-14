Бастрыкин разбирается в ситуации екатеринбурженки с долгами после детдома

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По выходе из соцучреждения молодой матери досталась доля в квартире родственников с миллионным долгом за ЖКУ. Поскольку девушку выписали из очереди на получение госжилья, она оказалась вынуждена проживать в квартире без электричества.
По поручению Бастрыкина свердловский главк СК организовал проверку должностных лиц по признакам халатности (ст. 293 УК). Об итогах проверки будет доложено главе СКР.
Ранее житель Красноуральска через суд добился переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры.