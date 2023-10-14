Депутат Шипулин оценил состояние больницы в Верхней Салде как бедственное

О дефиците врачей в ЦГБ Верхней Салды, из-за которого жители с трудом могут попасть на прием, а отдельные специалисты недоступны вовсе, стало известно давно. В сентябре медучреждение посетил министр здравоохранения региона Андрей Карлов, который поднял на обсуждение модернизацию больницы, но не привлечение медперсонала.