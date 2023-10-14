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Депутат Шипулин оценил состояние больницы в Верхней Салде как бедственное

Депутат Шипулин оценил состояние больницы в Верхней Салде как бедственное

14 октября 2023, 14:23
Фото: страница Антона Шипулина во «ВКонтакте»
В больнице Верхней Салды возникла нехватка медиков, к тому же здание нуждается в капитальном ремонте.
С больницей в Верхней Салде — беда. Нужен капитальный ремонт, нет узких специалистов, не хватает машин скоро помощи, — рассказал во «ВКонтакте» депутат Госдумы и основатель благотворительного фонда своего имени Антон Шипулин.

По словам спортсмена, его организация возьмется за разработку дорожной карты и сметы для проведения работ в больнице, а также попытается привлечь средства для реализации проекта.

О дефиците врачей в ЦГБ Верхней Салды, из-за которого жители с трудом могут попасть на прием, а отдельные специалисты недоступны вовсе, стало известно давно. В сентябре медучреждение посетил министр здравоохранения региона Андрей Карлов, который поднял на обсуждение модернизацию больницы, но не привлечение медперсонала.

Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
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#Больница#Свердловская область#Медицина#Благотворительность#Здравоохранение#Минздрав#Григорий Орлов
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