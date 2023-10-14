Депутат Шипулин оценил состояние больницы в Верхней Салде как бедственное

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
С больницей в Верхней Салде — беда. Нужен капитальный ремонт, нет узких специалистов, не хватает машин скоро помощи, — рассказал во «ВКонтакте» депутат Госдумы и основатель благотворительного фонда своего имени Антон Шипулин.
По словам спортсмена, его организация возьмется за разработку дорожной карты и сметы для проведения работ в больнице, а также попытается привлечь средства для реализации проекта.
О дефиците врачей в ЦГБ Верхней Салды, из-за которого жители с трудом могут попасть на прием, а отдельные специалисты недоступны вовсе, стало известно давно. В сентябре медучреждение посетил министр здравоохранения региона Андрей Карлов, который поднял на обсуждение модернизацию больницы, но не привлечение медперсонала.