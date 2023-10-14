Двухэтажный пентхаус в элитной высотке продают за 40 млн рублей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Площадь пентхауса на 15-м этаже стоящей особняком высотки составляет почти 275 квадратных метров — на втором уровне располагается терраса и помещение для кабинета со стеклянным куполом.
За упомянутую цену собственнику предлагается дом с интеллектуальной системой управления жилкомплексом, теплыми полами, потолками высотой 3,2 метра, лифтом прямо в паркинг и круглосуточной охраной. Судя по снимкам из объявления, внутренняя отделка в квартире не проведена.
Найди покупателя роскошной квартиры пытаются с 2013 года. За десятилетие стоимость объекта снизилась с 70 до чуть менее 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей.