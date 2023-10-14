Двухэтажный пентхаус в элитной высотке продают за 40 млн рублей в Екатеринбурге

За упомянутую цену собственнику предлагается дом с интеллектуальной системой управления жилкомплексом, теплыми полами, потолками высотой 3,2 метра, лифтом прямо в паркинг и круглосуточной охраной. Судя по снимкам из объявления, внутренняя отделка в квартире не проведена.