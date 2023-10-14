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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:41

Двухэтажный пентхаус в элитной высотке продают за 40 млн рублей в Екатеринбурге

Двухэтажный пентхаус в элитной высотке продают за 40 млн рублей в Екатеринбурге

14 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вновь выставили на продажу пентхаус на улице Николая Никонова, 4. За четырехкомнатную квартиру по соседству с губернатором Куйвашевым просят 39,5 млн рублей.

Площадь пентхауса на 15-м этаже стоящей особняком высотки составляет почти 275 квадратных метров — на втором уровне располагается терраса и помещение для кабинета со стеклянным куполом.

За упомянутую цену собственнику предлагается дом с интеллектуальной системой управления жилкомплексом, теплыми полами, потолками высотой 3,2 метра, лифтом прямо в паркинг и круглосуточной охраной. Судя по снимкам из объявления, внутренняя отделка в квартире не проведена.

Фото: Avito

Найди покупателя роскошной квартиры пытаются с 2013 года. За десятилетие стоимость объекта снизилась с 70 до чуть менее 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей.

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#Жилье#Квартира#Квартиры#Недвижимость#Квартир#Екатеринбург#Григорий Орлов
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