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Екатеринбуржцы обратились к Путину из-за строительства центра ФСИН у школы

Екатеринбуржцы обратились к Путину из-за строительства центра ФСИН у школы

14 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители Уктуса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с призывом остановить строительство исправительного центра ФСИН вблизи детских образовательных учреждений.
Обращаемся к вам в связи с планируемым размещением исправительного центра на улице Просторной, 1, вопреки мнению жителей, — обратилась к федеральным властям одна из активисток.

Управление ФСИН намерено использовать для своих нужд бывшее здание санатория, рядом с которым располагаются детские сады, школы и жилые дома. По мнению жителей, возведение исправцентра «увеличит и без того высокую социальную напряженность» на Уктусе.

Напомним, ранее в надежде повлиять на решение ФСИН екатеринбуржцы запустили петицию, которая собрала уже более четырех тысяч подписей. Возмущенные жители также выходили на протестную акцию, которую быстро разогнала полиция.

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#Город#Школы#Осужденные#ФСИН#Екатеринбург#Исправительный центр#Григорий Орлов
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