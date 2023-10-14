Екатеринбуржцы обратились к Путину из-за строительства центра ФСИН у школы

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Обращаемся к вам в связи с планируемым размещением исправительного центра на улице Просторной, 1, вопреки мнению жителей, — обратилась к федеральным властям одна из активисток.
Управление ФСИН намерено использовать для своих нужд бывшее здание санатория, рядом с которым располагаются детские сады, школы и жилые дома. По мнению жителей, возведение исправцентра «увеличит и без того высокую социальную напряженность» на Уктусе.
Напомним, ранее в надежде повлиять на решение ФСИН екатеринбуржцы запустили петицию, которая собрала уже более четырех тысяч подписей. Возмущенные жители также выходили на протестную акцию, которую быстро разогнала полиция.