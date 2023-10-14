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Массовые проверки на трассах Свердловской области проводит ГИБДД

Массовые проверки на трассах Свердловской области проводит ГИБДД

14 октября 2023, 09:20
Фото: 1MI
С 13 по 15 октября продлится рейд ГИБДД на трассах Свердловской области, призванный привлечь к ответственности водителей-нарушителей.

Профилактическое мероприятие называется «Стоп-контроль», в нем поучаствуют сотрудники регионального управления ГИБДД. Отдельные участки дорог будут перекрыты, чтобы автоинспекторы имели возможность останавливать машины и проверять всех без исключения водителей.

Главным образом ГИБДД нацелена на выявление нетрезвых водителей, создающих угрозу для себя и других участников дорожного движения, подчеркнули в областном главке ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что в Нижнем Тагиле «Газель» сбила двух женщин на пешеходном переходе.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#Водители#Пьяный водитель#Инспектор ГИБДД#Григорий Орлов
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