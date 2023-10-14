Массовые проверки на трассах Свердловской области проводит ГИБДД

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Профилактическое мероприятие называется «Стоп-контроль», в нем поучаствуют сотрудники регионального управления ГИБДД. Отдельные участки дорог будут перекрыты, чтобы автоинспекторы имели возможность останавливать машины и проверять всех без исключения водителей.
Главным образом ГИБДД нацелена на выявление нетрезвых водителей, создающих угрозу для себя и других участников дорожного движения, подчеркнули в областном главке ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что в Нижнем Тагиле «Газель» сбила двух женщин на пешеходном переходе.