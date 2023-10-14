Массовые проверки на трассах Свердловской области проводит ГИБДД

Профилактическое мероприятие называется «Стоп-контроль», в нем поучаствуют сотрудники регионального управления ГИБДД. Отдельные участки дорог будут перекрыты, чтобы автоинспекторы имели возможность останавливать машины и проверять всех без исключения водителей.