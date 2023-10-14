Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год

Доставить гирлянду в ЦОДД на улицу Карла Маркса, 63 необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. В документации отмечается, что товар необходимо поставить в фабричной упаковке. Он должен быть новым, иметь все сертификаты соответствия ГОСТам и не представлять опасности для окружающих.