Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Доставить гирлянду в ЦОДД на улицу Карла Маркса, 63 необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. В документации отмечается, что товар необходимо поставить в фабричной упаковке. Он должен быть новым, иметь все сертификаты соответствия ГОСТам и не представлять опасности для окружающих.
Длина гирлянды составит 10 метров, а высота нитей — 0,9 метра. Светиться она будет белым цветом в режиме постоянного свечения.
Гарантия на товар составит 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются в срок до 24 октября.
Напомним, на ремонт архитектурной подсветки в Нижнем Тагиле было выделено 400 тысяч рублей. Всего закупили около 340 гирлянд разного цвета.