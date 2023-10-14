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Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год

Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год

14 октября 2023, 10:53
Фото: tagilcity.ru
Новую гирлянду «Бахрома» закупает к Новому году «Центр организации движения» Нижнего Тагила. На это выделено 90 тысяч рублей.

Доставить гирлянду в ЦОДД на улицу Карла Маркса, 63 необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. В документации отмечается, что товар необходимо поставить в фабричной упаковке. Он должен быть новым, иметь все сертификаты соответствия ГОСТам и не представлять опасности для окружающих.

Длина гирлянды составит 10 метров, а высота нитей — 0,9 метра. Светиться она будет белым цветом в режиме постоянного свечения.

Гарантия на товар составит 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются в срок до 24 октября.

Напомним, на ремонт архитектурной подсветки в Нижнем Тагиле было выделено 400 тысяч рублей. Всего закупили около 340 гирлянд разного цвета.

Больше километра новых гирлянд украсят Нижний Тагил
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Новый год#Елка#Евгения Сафина#Закупка#Гирлянда
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