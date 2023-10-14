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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Облачная погода без дождей ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Облачная погода без дождей ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

14 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
С 16 по 20 октября в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

Наиболее теплые дни ожидаются в понедельник и вторник, 16 и 17 октября. Днем будет до +12 градусов, ночью — до +7 градусов. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 10 метров в секунду.

Начиная со среды, с 18 октября, начнется похолодание. Среднесуточная температура составит +6 градусов, а в четверг, 19 октября, метеорологи обещают до +4 градусов. Ветер не сменит направление и скорость.

В пятницу, 20 октября, погода существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью будет +3 градуса. Во все дни на предстоящей рабочей неделе осадков, заморозков и магнитных бурь не ожидается.

Напомним, в ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле прогнозируется мокрый снег. Возможны минусовые температуры.

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#Нижний Тагил#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Синоптики#Октябрь#Природа#Осень#Евгения Сафина
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