Облачная погода без дождей ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Наиболее теплые дни ожидаются в понедельник и вторник, 16 и 17 октября. Днем будет до +12 градусов, ночью — до +7 градусов. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 10 метров в секунду.
Начиная со среды, с 18 октября, начнется похолодание. Среднесуточная температура составит +6 градусов, а в четверг, 19 октября, метеорологи обещают до +4 градусов. Ветер не сменит направление и скорость.
В пятницу, 20 октября, погода существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью будет +3 градуса. Во все дни на предстоящей рабочей неделе осадков, заморозков и магнитных бурь не ожидается.
Напомним, в ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле прогнозируется мокрый снег. Возможны минусовые температуры.