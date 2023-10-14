«Полная машина пива»: в пригороде Тагила водитель ВАЗа протаранил забор и сбежал

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Инцидент произошел днем 14 октября в селе Николо-Павловское. Водитель ВАЗ-2107 протаранил забор частного дома на улице Сосновой и, бросив автомобиль, сбежал вместе с пассажирами. Машину увезли на штрафстоянку.
Там просто полная машина пива, а в салоне стойкий запах алкоголя, — рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
В отношении водителя, чья личность устанавливается, составлен протокол об оставлении места ДТП без признаков уголовного деяния (ч. 2 ст. 12.27 КоАП — наказывается лишением прав на 1–1,5 года либо арестом на срок до 15 суток), сообщили в нижнетагильской ГИБДД.
Ранее сообщалось о масштабной погоне ДПС за автомобилистом в Екатеринбурге, у которого в машине, предположительно, нашли наркотики.