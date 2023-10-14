«Полная машина пива»: в пригороде Тагила водитель ВАЗа протаранил забор и сбежал

В отношении водителя, чья личность устанавливается, составлен протокол об оставлении места ДТП без признаков уголовного деяния (ч. 2 ст. 12.27 КоАП — наказывается лишением прав на 1–1,5 года либо арестом на срок до 15 суток), сообщили в нижнетагильской ГИБДД.