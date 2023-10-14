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Водитель ВАЗа врезался в забор частного дома и покинул место ДТП под Тагилом

«Полная машина пива»: в пригороде Тагила водитель ВАЗа протаранил забор и сбежал

14 октября 2023, 16:59
Фото: vk.com/inc_nt

Водитель ВАЗа врезался в забор частного дома и покинул место ДТП под Тагилом

В селе под Нижним Тагилом водитель «семерки» врезался в забор и скрылся с места ДТП. Как утверждают очевидцы, автомобилист был нетрезв.

Инцидент произошел днем 14 октября в селе Николо-Павловское. Водитель ВАЗ-2107 протаранил забор частного дома на улице Сосновой и, бросив автомобиль, сбежал вместе с пассажирами. Машину увезли на штрафстоянку.

Там просто полная машина пива, а в салоне стойкий запах алкоголя, — рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

В отношении водителя, чья личность устанавливается, составлен протокол об оставлении места ДТП без признаков уголовного деяния (ч. 2 ст. 12.27 КоАП — наказывается лишением прав на 1–1,5 года либо арестом на срок до 15 суток), сообщили в нижнетагильской ГИБДД.

Ранее сообщалось о масштабной погоне ДПС за автомобилистом в Екатеринбурге, у которого в машине, предположительно, нашли наркотики.

Фото: vk.com/inc_nt
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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Водитель#Водители#Пьяный водитель#ДПС#Григорий Орлов
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