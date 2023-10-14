С екатеринбуржца взыскали 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО

В ответ автостраховщики обратились с иском к Максиму и его страховому агенту «Росгосстраху» о взыскании с ответчиков тех самых 350 тысяч рублей в порядке обратного требования. Представители компании заявили, что случай Максима не является страховым, потому что его полис ОСАГО был недействительным — якобы еще до ДТП бланк был похищен со склада. Суд принял этот довод и обязал екатеринбуржца выплатить всю сумму иска, требования ко второму ответчику были сняты. В апелляционной инстанции отклонили жалобу Максима — несмотря на то, что он предоставил суду оригинал полиса.