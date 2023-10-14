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С екатеринбуржца взыскали 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО

С екатеринбуржца взыскали 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО

14 октября 2023, 16:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд обязал автомобилиста заплатить Российскому союзу автостраховщиков 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО. Комментируя судебный прецедент, автоэксперт предположил обман со стороны страховой фирмы, которая лишь сделала вид, что застраховала клиента.

В сентябре 2018 года Максим сбил двух пешеходов на зебре в Крыму. Потерпевшие, не обнаружив в базе РСА информации о полисе виновника аварии, через суд взыскали с организации 350 тысяч рублей.

В ответ автостраховщики обратились с иском к Максиму и его страховому агенту «Росгосстраху» о взыскании с ответчиков тех самых 350 тысяч рублей в порядке обратного требования. Представители компании заявили, что случай Максима не является страховым, потому что его полис ОСАГО был недействительным — якобы еще до ДТП бланк был похищен со склада. Суд принял этот довод и обязал екатеринбуржца выплатить всю сумму иска, требования ко второму ответчику были сняты. В апелляционной инстанции отклонили жалобу Максима — несмотря на то, что он предоставил суду оригинал полиса.

Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин допустил в разговоре с TagilCity.ru, что фирма продала клиенту поддельный полис в надежде, что им не воспользуются, и сымитировала кражу, когда наступил крупный страховой случай.

Данные о полисах хранятся в базе данных страховщика и на сайте РСА. Скорее всего, «Росгосстраху» продал «серый» полис, оплату по которому полностью положил в карман. Возможно, это недобросовестные действия страхового агента. А заявление в полицию страховщик написал для отвода глаз, — предположил Никита Чапурин.

Эксперт также исключил возможность того, что клиент намеренно купил фальшивый страховой полис.

«Росгосстрах» знал об этом полисе и заявил о краже бланка. При покупке «черного» полиса у сторонней конторы у клиента не будет бланка об оплате страховой премии, и «Росгосстрах» будет знать, что такой полис не продавался, — пояснил специалист.
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