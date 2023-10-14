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Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП с фурой в Челябинской области

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП с фурой в Челябинской области

14 октября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Вечером 13 октября семилетний ребенок и его родители погибли в ДТП с участием КамАЗа в Челябинской области.

Сообщение об автоаварии на трассе М-5 в Саткинском районе поступило автоинспекторам в 22:40. Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением и ушел в занос, в результате чего столкнулся с седаном Kia Rio.

Погибли все трое находившихся в иномарке людей — 37-летний водитель, 36-летняя пассажирка и семилетний мальчик, сообщает издание «Курс дела» со ссылкой на областную ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленинском районе.

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#Происшествия#Россия#ДТП#ГИБДД#Несчастный случай#Смертельное дтп#Гибель человека#Григорий Орлов
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