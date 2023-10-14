Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП с фурой в Челябинской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сообщение об автоаварии на трассе М-5 в Саткинском районе поступило автоинспекторам в 22:40. Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением и ушел в занос, в результате чего столкнулся с седаном Kia Rio.
Погибли все трое находившихся в иномарке людей — 37-летний водитель, 36-летняя пассажирка и семилетний мальчик, сообщает издание «Курс дела» со ссылкой на областную ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленинском районе.