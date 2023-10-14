Широкореченское кладбище Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
На опубликованных снимках видны обширные лужи, в которых тонут кладбищенские тропы. Сообщается, что такая ситуация возникла из-за прорыва трубы рядом с дорогой — коммунальщики якобы долго не могли перекрыть воду.
А могилы в конце пятой секции еще свежие. Размывает. Уже натекло очень много, — сообщила изданию E1.RU местная жительница.
Ранее сообщалось, что домашние свиньи перерыли могилы на Никольском кладбище Екатеринбурга.