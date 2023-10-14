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Широкореченское кладбище Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

Широкореченское кладбище Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии

14 октября 2023, 13:18
Фото: E1.RU
В Екатеринбурге затопило Широкореченское кладбище в юго-западной части города. По словам очевидцев, часть захоронений оказалась под угрозой подтопления.

На опубликованных снимках видны обширные лужи, в которых тонут кладбищенские тропы. Сообщается, что такая ситуация возникла из-за прорыва трубы рядом с дорогой — коммунальщики якобы долго не могли перекрыть воду.

А могилы в конце пятой секции еще свежие. Размывает. Уже натекло очень много, — сообщила изданию E1.RU местная жительница.

Ранее сообщалось, что домашние свиньи перерыли могилы на Никольском кладбище Екатеринбурга.

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#Кладбище#Затопление#Коммунальная авария#Екатеринбург#Авария#Григорий Орлов
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