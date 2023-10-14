Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Несмотря на прогнозы о вероятном снижении автопродаж в России в четвертом квартале текущего года, рынок демонстрирует обратную и устойчивую тенденцию роста, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Речь, прежде всего, о продажах новых автомобилей, что, по словам экспертов, указывает «на высокий потенциал рынка и постепенное восстановление, даже с учетом роста цен и серьезной волатильности курса рубля».
По данным АЕБ, за январь–сентябрь 2023 года россияне купили 761,1 тысяч легковых и легких колесных автомобилей (LCV), что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Сравнение с 2022 годом не совсем правильно, поскольку он был в прямом смысле провальным по продажам. Полагаю, что в годовом выражении, даже с учетом предполагаемых невыдающихся цифр трех оставшихся месяцев, мы получим рост, близкий к двукратному», — предположил эксперт авторынка Вадим Красиков.
В то же время, по прогнозам РОАД, автомобили продолжат дорожать и уже к концу 2023 года цена может подскочить на 30%. Так, если еще весной купить новую машину можно было в среднем за 2,68 млн рублей (это почти на 13% больше, чем в начале года), то в августе — уже за 3,13 млн рублей.
Дорожают не только иномарки, но и отечественные автомобили. Так, седан Vesta Cross от АвтоВАЗ в комплектации Techno сегодня обойдется уже в 1,818 млн рублей. За версию Life седана Vesta придется заплатить 1,501 млн рублей, а за комплектацию Enjoy — 1,561 млн рублей.
С 1 августа цены на весь модельный ряд 2023 года выпуска также поднял автоконцерн «Москвич». Автомобили прибавили к цене 10,1- 11,5%: модели на бензиновой тяге стали дороже на 228 тыс. рублей, электрокар «Москвич 3е» — на 392 тыс. рублей.
Рост цен на автомобили эксперты связывают, прежде всего, с серьезным ослаблением курса рубля, так как машинокомплекты для сборки поставляются из Китая. К этому надо прибавить увеличение утильсбора, что обусловило рост цен и на готовую продукцию, экспортируемую из Поднебесной, а также ввозимые по параллельному импорту автомобили.