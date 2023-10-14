В Челябинске один первоклассник избил другого и спровоцировал вызов полиции

Зачинщика потасовки, с которым ранее уже работал психолог, отвели на беседу к директору. Его одноклассника доставили в медпункт с яркой гематомой под глазом, из-за которой его отец вызвал полицию. В отделе МВД «Курчатовский» журналисту 74.ru подтвердили, что разбираются в обстоятельствах драки в рамках проверки.