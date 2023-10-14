В Челябинске один первоклассник избил другого и спровоцировал вызов полиции

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как рассказал журналистам отец одного из учеников, изначально классный руководитель сообщил, что его сына толпой избили другие дети. Позднее, однако, выяснилось, что у мальчика случился конфликт с другим ребенком — как утверждает мужчина, из-за незначительного повода.
Зачинщика потасовки, с которым ранее уже работал психолог, отвели на беседу к директору. Его одноклассника доставили в медпункт с яркой гематомой под глазом, из-за которой его отец вызвал полицию. В отделе МВД «Курчатовский» журналисту 74.ru подтвердили, что разбираются в обстоятельствах драки в рамках проверки.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле двое отцов подрались из-за ссоры пятиклассников.