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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В школу Челябинска вызвали полицию из-за драки первоклассников

В Челябинске один первоклассник избил другого и спровоцировал вызов полиции

14 октября 2023, 11:09
Фото: Midjourney

В школу Челябинска вызвали полицию из-за драки первоклассников

Двое первоклассников устроили драку в образовательном центре № 5 в Челябинске, из-за чего в учреждение вызвали полицию.

Как рассказал журналистам отец одного из учеников, изначально классный руководитель сообщил, что его сына толпой избили другие дети. Позднее, однако, выяснилось, что у мальчика случился конфликт с другим ребенком — как утверждает мужчина, из-за незначительного повода.

Зачинщика потасовки, с которым ранее уже работал психолог, отвели на беседу к директору. Его одноклассника доставили в медпункт с яркой гематомой под глазом, из-за которой его отец вызвал полицию. В отделе МВД «Курчатовский» журналисту 74.ru подтвердили, что разбираются в обстоятельствах драки в рамках проверки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле двое отцов подрались из-за ссоры пятиклассников.

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Фото: 74.ru
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#Происшествия#Дети#Полиция#Школьники#Драка#Челябинская область#Конфликт#Григорий Орлов
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