В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера

Щенка оставили на посту охраны. Оказалось, что у собаки дефект, а именно заячья губа. Его забрала оттуда другая женщина по имени Александра. Она предположила, что хозяева могли принять его за мертвого при рождении и поэтому избавились от малыша, пишет Е1.