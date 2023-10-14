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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера

В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера

14 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга спасла щенка, которого неизвестные выкинули в пакете в мусорный контейнер на улице Калинина.

Самостоятельно достать животное она не смогла. Тогда екатеринбурженка позвала на помощь мужчину. Он залез в контейнер для мусора и передал щенка спасительнице. Собака была завернута в пакет.

Щенка оставили на посту охраны. Оказалось, что у собаки дефект, а именно заячья губа. Его забрала оттуда другая женщина по имени Александра. Она предположила, что хозяева могли принять его за мертвого при рождении и поэтому избавились от малыша, пишет Е1.

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#Происшествия#Животные#Женщина#Спасение#Щенок#Мусорный контейнер#Екатеринбург#Евгения Сафина
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