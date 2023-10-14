В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Самостоятельно достать животное она не смогла. Тогда екатеринбурженка позвала на помощь мужчину. Он залез в контейнер для мусора и передал щенка спасительнице. Собака была завернута в пакет.
Щенка оставили на посту охраны. Оказалось, что у собаки дефект, а именно заячья губа. Его забрала оттуда другая женщина по имени Александра. Она предположила, что хозяева могли принять его за мертвого при рождении и поэтому избавились от малыша, пишет Е1.