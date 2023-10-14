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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и мокрый снег

В ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и мокрый снег

14 октября 2023, 12:28
Фото: 1MI
В ночь на воскресенье, 15 октября, в Горнозаводском управленческом округе и в Нижнем Тагиле в частности возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Днем будет преимущественно облачно с прояснениями, также синоптики ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Не исключено, что ночью воздух охладится до минусовых значений (от -1 до +2 градусов), в дневное время суток будет несколько теплее: от +6 до +8 градусов.

Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, передает ЕДДС со ссылкой на Уральское УГМС.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы взяли на контроль трассу в Свердловской области из-за ночного снегопада.

Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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#Общество#Нижний Тагил#Погода#Синоптики#Пасмурная погода#Прохладная погода#Григорий Орлов
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