В ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и мокрый снег

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Днем будет преимущественно облачно с прояснениями, также синоптики ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Не исключено, что ночью воздух охладится до минусовых значений (от -1 до +2 градусов), в дневное время суток будет несколько теплее: от +6 до +8 градусов.
Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, передает ЕДДС со ссылкой на Уральское УГМС.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы взяли на контроль трассу в Свердловской области из-за ночного снегопада.