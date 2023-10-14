В ночь на 15 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дождь и мокрый снег

Днем будет преимущественно облачно с прояснениями, также синоптики ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Не исключено, что ночью воздух охладится до минусовых значений (от -1 до +2 градусов), в дневное время суток будет несколько теплее: от +6 до +8 градусов.